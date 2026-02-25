https://ria.ru/20260225/bad-2076578719.html
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД - РИА Новости, 25.02.2026
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД
Около 3,8 тысячи интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД заблокировано в России, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:08:00+03:00
2026-02-25T11:08:00+03:00
2026-02-25T11:08:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_4709efb0884d25df14ed76ee1a973b78.jpg
https://ria.ru/20260225/rossija-2076533547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_512:249:2911:2048_1920x0_80_0_0_91899e8e09c41b40a0bf5ff49acec893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД
Роспотребнадзор заблокировал 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 3,8 тысячи интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД заблокировано в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
«
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано 3,8 тыс подобных площадок", - говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в официальном канале в МАХ.
Уточняется, что среди таких ресурсов – страницы интернет-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и содержащую запрещенные компоненты. В списке также встречались таблетки и пастилки с превышенными дозировками витаминов С и В12.
"Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов.