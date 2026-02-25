Рейтинг@Mail.ru
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД - РИА Новости, 25.02.2026
11:08 25.02.2026
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД
Около 3,8 тысячи интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД заблокировано в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД

Роспотребнадзор заблокировал 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 3,8 тысячи интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД заблокировано в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано 3,8 тыс подобных площадок", - говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в официальном канале в МАХ.

Уточняется, что среди таких ресурсов – страницы интернет-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и содержащую запрещенные компоненты. В списке также встречались таблетки и пастилки с превышенными дозировками витаминов С и В12.
"Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов.
В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов
Вчера, 03:22
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
