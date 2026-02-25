В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 3,8 тысячи интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД заблокировано в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

« "Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано 3,8 тыс подобных площадок", - говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в официальном канале в МАХ.

Уточняется, что среди таких ресурсов – страницы интернет-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и содержащую запрещенные компоненты. В списке также встречались таблетки и пастилки с превышенными дозировками витаминов С и В12.

"Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", - добавили в ведомстве.