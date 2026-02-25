СМИ: в Австралии ученики прятались из-за мужчины с игрушечным оружием

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три учебных заведения в австралийской Аделаиде были вынуждены прекратить занятия из-за прогуливавшегося с игрушечным пистолетом сотрудника одной из школ, учащимся пришлось прятаться, сообщает телеканал Три учебных заведения в австралийской Аделаиде были вынуждены прекратить занятия из-за прогуливавшегося с игрушечным пистолетом сотрудника одной из школ, учащимся пришлось прятаться, сообщает телеканал 9news

По данным телеканала, около полудня полиция получила сообщение о "подозрительном мужчине с оружием", из-за чего в находящихся поблизости колледже Глисон, средней школе Голден Грув и христианском колледже Педаре были заблокированы входы, а детям пришлось спрятаться.

"Ученики трех учебных заведений в городе Аделаида были вынуждены прятаться в шкафах и на полу, так как входы были заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.

На фотографиях и видео, которые были направлены 9news, видно, что учеников заставляли прятаться в шкафах, а в некоторых школах срабатывал сигнал тревоги.

В репортаже местного телеканала 7news Adelaide сообщается, что в трех учебных заведениях суммарно учатся несколько тысяч детей.

Как отмечает 9news, некоторые дети писали своим родителям, что они напуганы и не знают, что происходит.

"Привет, мам, я люблю тебя, нас закрыли, и я прячусь в шкафу, я вообще не понимаю, что происходит", - процитировала слова своего сына Адриана Аксиса.

"Я только что получила сообщение от дочери: "Мы закрыты, мама. Не понимаю, что происходит, повсюду полиция", - рассказала 9news Кейт Нэш.

После того, как полиция обыскала территорию, было установлено, что "подозрительный мужчина с оружием" оказался сотрудником одной из школ, "невинно" прогуливавшимся с игрушечным пистолетом.