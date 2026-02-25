Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Австралии ученики прятались из-за мужчины с игрушечным оружием
20:01 25.02.2026
СМИ: в Австралии ученики прятались из-за мужчины с игрушечным оружием
СМИ: в Австралии ученики прятались из-за мужчины с игрушечным оружием - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: в Австралии ученики прятались из-за мужчины с игрушечным оружием
Три учебных заведения в австралийской Аделаиде были вынуждены прекратить занятия из-за прогуливавшегося с игрушечным пистолетом сотрудника одной из школ,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:01:00+03:00
2026-02-25T20:01:00+03:00
в мире
аделаида
аделаида
Новости
ru-RU
в мире, аделаида
В мире, Аделаида
СМИ: в Австралии ученики прятались из-за мужчины с игрушечным оружием

9news: в Австралии тысяча учеников прятались из-за мужчины с игрушечным оружием

© Flickr / Christian HaugenФлаг Австралии
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три учебных заведения в австралийской Аделаиде были вынуждены прекратить занятия из-за прогуливавшегося с игрушечным пистолетом сотрудника одной из школ, учащимся пришлось прятаться, сообщает телеканал 9news.
По данным телеканала, около полудня полиция получила сообщение о "подозрительном мужчине с оружием", из-за чего в находящихся поблизости колледже Глисон, средней школе Голден Грув и христианском колледже Педаре были заблокированы входы, а детям пришлось спрятаться.
Полиция в Австралии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии
15 декабря 2025, 07:11
"Ученики трех учебных заведений в городе Аделаида были вынуждены прятаться в шкафах и на полу, так как входы были заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.
На фотографиях и видео, которые были направлены 9news, видно, что учеников заставляли прятаться в шкафах, а в некоторых школах срабатывал сигнал тревоги.
В репортаже местного телеканала 7news Adelaide сообщается, что в трех учебных заведениях суммарно учатся несколько тысяч детей.
Как отмечает 9news, некоторые дети писали своим родителям, что они напуганы и не знают, что происходит.
"Привет, мам, я люблю тебя, нас закрыли, и я прячусь в шкафу, я вообще не понимаю, что происходит", - процитировала слова своего сына Адриана Аксиса.
"Я только что получила сообщение от дочери: "Мы закрыты, мама. Не понимаю, что происходит, повсюду полиция", - рассказала 9news Кейт Нэш.
После того, как полиция обыскала территорию, было установлено, что "подозрительный мужчина с оружием" оказался сотрудником одной из школ, "невинно" прогуливавшимся с игрушечным пистолетом.
Во второй половине дня полиция сообщила, что опасности нет, а школы могут возобновить занятия в обычном режиме.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
24 февраля, 14:28
 
В миреАделаида
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
