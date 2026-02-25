https://ria.ru/20260225/avia-2076612341.html
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин среди ключевых российских проектов в авиастроении назвал Ту-214, МС-21, "Суперджет" и региональный Ил-114. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:02:00+03:00
2026-02-25T13:02:00+03:00
2026-02-25T13:02:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
ту-214
мс-21
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155795/48/1557954876_0:121:2731:1657_1920x0_80_0_0_9ee5d9fce091cbeefce41f93e0f94eec.jpg
https://ria.ru/20260223/samolet-2076199430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155795/48/1557954876_346:0:2731:1789_1920x0_80_0_0_f1d5db3e33dd2e5d13d80b22a0abee8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, ту-214, мс-21, ил-114-300
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Ту-214, МС-21, Ил-114-300
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении
Мишустин назвал Ту-214, МС-21 и Ил-114 ключевыми проектами в авиастроении