Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/avia-2076612341.html
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин среди ключевых российских проектов в авиастроении назвал Ту-214, МС-21, "Суперджет" и региональный Ил-114. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:02:00+03:00
2026-02-25T13:02:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
ту-214
мс-21
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155795/48/1557954876_0:121:2731:1657_1920x0_80_0_0_9ee5d9fce091cbeefce41f93e0f94eec.jpg
https://ria.ru/20260223/samolet-2076199430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155795/48/1557954876_346:0:2731:1789_1920x0_80_0_0_f1d5db3e33dd2e5d13d80b22a0abee8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, ту-214, мс-21, ил-114-300
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Ту-214, МС-21, Ил-114-300
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении

Мишустин назвал Ту-214, МС-21 и Ил-114 ключевыми проектами в авиастроении

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин среди ключевых российских проектов в авиастроении назвал Ту-214, МС-21, "Суперджет" и региональный Ил-114.
"В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас запускаем его в производство. Другие ключевые проекты – МС-21, обновленный "Суперджет" и региональный наш Ил-114", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он отметил, что легкий многоцелевой "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет.
Новый образец самолета Байкал с российским двигателем ВК-800 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет
23 февраля, 12:08
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФТу-214МС-21Ил-114-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала