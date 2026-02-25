При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина

КУРСК, 25 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, ещё один получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Подлые удары укронацистов. По предварительной информации, сегодня в селе Марково Глушковского района вражеский FPV-дрон совершил атаку вблизи частного дома. К глубокой скорби, в результате атаки погиб 62-летний мужчина. Самые искренние соболезнования семье", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он добавил, что также пострадал 33-летний мужчина, у него осколочные ранения.