При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина
При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина - РИА Новости, 25.02.2026
При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина
Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, ещё один получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:26:00+03:00
2026-02-25T19:26:00+03:00
2026-02-25T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
курская область
Новости
ru-RU
КУРСК, 25 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, ещё один получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары укронацистов. По предварительной информации, сегодня в селе Марково Глушковского района
вражеский FPV-дрон совершил атаку вблизи частного дома. К глубокой скорби, в результате атаки погиб 62-летний мужчина. Самые искренние соболезнования семье", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что также пострадал 33-летний мужчина, у него осколочные ранения.
"Ему оказана первая медпомощь, уточняем состояние и, в случае необходимости, госпитализируем в больницу. Варварские атаки украинской хунты по нашей мирной территории не прекращаются. Всех призываю к максимальной бдительности! Берегите себя!" - добавил глава региона.