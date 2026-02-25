Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 25.02.2026 (обновлено: 19:30 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/ataka-2076733102.html
При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина
При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина - РИА Новости, 25.02.2026
При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина
Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, ещё один получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:26:00+03:00
2026-02-25T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260225/ataka-2076731383.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина

При атаке ВСУ в Курской области погиб мужчина, еще один получил ранения

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 25 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, ещё один получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары укронацистов. По предварительной информации, сегодня в селе Марково Глушковского района вражеский FPV-дрон совершил атаку вблизи частного дома. К глубокой скорби, в результате атаки погиб 62-летний мужчина. Самые искренние соболезнования семье", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также пострадал 33-летний мужчина, у него осколочные ранения.
"Ему оказана первая медпомощь, уточняем состояние и, в случае необходимости, госпитализируем в больницу. Варварские атаки украинской хунты по нашей мирной территории не прекращаются. Всех призываю к максимальной бдительности! Берегите себя!" - добавил глава региона.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала