В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 25.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
Ребенок получил ранения в результате атаки украинскими дронами-камикадзе поселка Витемля Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок

При атаке дронами ВСУ Брянской области ранен ребенок

© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТУЛА, 25 фев – РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате атаки украинскими дронами-камикадзе поселка Витемля Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Витемля Погарского района. В результате намеренного террористического удара ранен 14 летний ребенок", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Богомаз добавил, с места происшествия, несмотря на опасность повторной атаки, ребенка вывез и передал бригаде скорой помощи что глава Витемлянского сельского поселения Евгений Веремьев. "Мальчик доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - заключил губернатор.
При атаке ВСУ в Белгородской области тяжело ранен мужчина
При атаке ВСУ в Белгородской области тяжело ранен мужчина
