https://ria.ru/20260225/ataka-2076731383.html
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 25.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
Ребенок получил ранения в результате атаки украинскими дронами-камикадзе поселка Витемля Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:14:00+03:00
2026-02-25T19:14:00+03:00
2026-02-25T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260225/udar-2076681905.html
погарский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
При атаке дронами ВСУ Брянской области ранен ребенок