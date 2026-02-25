В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ

БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Получивший в среду тяжелое ранение в результате атаки ВСУ житель Белгородской области скончался во время транспортировки в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона рассказал, что мирный житель пострадал пострадал в результате попадания дрона ВСУ в автомобиль в районе посёлка Степное Краснояружского округа. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в местную больницу. Как уточнил губернатор, после оказания помощи пострадавший будет переведён в больницу в Белгороде.
"К большому горю, во время транспортировки скончался мужчина, который пострадал в результате удара дрона по автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
