В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 25.02.2026 (обновлено: 19:05 25.02.2026)
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ
Получивший в среду тяжелое ранение в результате атаки ВСУ житель Белгородской области скончался во время транспортировки в больницу, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 25.02.2026
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ

В Белгородской области мужчина умер при транспортировке в больницу после атаки

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Получивший в среду тяжелое ранение в результате атаки ВСУ житель Белгородской области скончался во время транспортировки в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона рассказал, что мирный житель пострадал пострадал в результате попадания дрона ВСУ в автомобиль в районе посёлка Степное Краснояружского округа. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в местную больницу. Как уточнил губернатор, после оказания помощи пострадавший будет переведён в больницу в Белгороде.
"К большому горю, во время транспортировки скончался мужчина, который пострадал в результате удара дрона по автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
