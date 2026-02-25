https://ria.ru/20260225/ataka-2076687063.html
При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадал человек
При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадал человек - РИА Новости, 25.02.2026
При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадал человек
Женщина получила травмы в ходе атаки ВСУ на автобус во вторник в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:24:00+03:00
2026-02-25T16:24:00+03:00
2026-02-25T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260225/udar-2076681905.html
брянская область
трубчевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадал человек
При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадала женщина