В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
14:16 25.02.2026 (обновлено: 14:23 25.02.2026)
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ
После атаки ВСУ повреждены элементы инфраструктуры химзавода ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 25.02.2026
смоленская область
россия
дорогобуж
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
смоленская область
россия
смоленская область, россия, дорогобуж, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Смоленская область, Россия, Дорогобуж, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ

В Смоленской области после атаки ВСУ пострадала инфраструктура химзавода

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После атаки ВСУ повреждены элементы инфраструктуры химзавода ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в среду Анохин сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, не менее 10 ранены, отметили в СК.
"Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области
Смоленская областьРоссияДорогобужВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
