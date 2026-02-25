https://ria.ru/20260225/ataka-2076643369.html
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ
После атаки ВСУ повреждены элементы инфраструктуры химзавода ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:16:00+03:00
2026-02-25T14:16:00+03:00
2026-02-25T14:23:00+03:00
смоленская область
россия
дорогобуж
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260225/ataka-2076643271.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, дорогобуж, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Смоленская область, Россия, Дорогобуж, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ
В Смоленской области после атаки ВСУ пострадала инфраструктура химзавода