Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. При атаке украинских боевиков на химзавод в Дорогобуже в Смоленской области погибли семь человек, сообщили РИА Новости в СК России.
«
"Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее десяти получили ранения", — сказал собеседник агентства.
Семерых госпитализировали в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, троих с тяжелыми травмами — в областную больницу.
Сегодня ВСУ ударили по предприятию "Дорогобуж" как минимум 30 беспилотниками. После этого там вспыхнул пожар. Инфраструктура завода и здание пожарной части получили повреждения, собственники понесли крупный ущерб. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Смоленские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.
В ответ на террористические атаки украинских войск российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18