Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. При атаке украинских боевиков на химзавод в Дорогобуже в Смоленской области погибли семь человек, сообщили РИА Новости в СК России.

« "Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее десяти получили ранения", — сказал собеседник агентства.

Семерых госпитализировали в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, троих с тяжелыми травмами — в областную больницу.

Сегодня ВСУ ударили по предприятию "Дорогобуж" как минимум 30 беспилотниками. После этого там вспыхнул пожар. Инфраструктура завода и здание пожарной части получили повреждения, собственники понесли крупный ущерб. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Смоленские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.