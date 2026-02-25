Рейтинг@Mail.ru
Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 25.02.2026 (обновлено: 17:00 25.02.2026)
Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области
Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области - РИА Новости, 25.02.2026
Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области
При атаке украинских боевиков на химзавод в Дорогобуже в Смоленской области погибли семь человек, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 25.02.2026
Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области

Семь человек погибли, не менее 10 пострадали при атаке ВСУ на Смоленскую область

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. При атаке украинских боевиков на химзавод в Дорогобуже в Смоленской области погибли семь человек, сообщили РИА Новости в СК России.
"Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее десяти получили ранения", — сказал собеседник агентства.
Семерых госпитализировали в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, троих с тяжелыми травмами — в областную больницу.
Сегодня ВСУ ударили по предприятию "Дорогобуж" как минимум 30 беспилотниками. После этого там вспыхнул пожар. Инфраструктура завода и здание пожарной части получили повреждения, собственники понесли крупный ущерб. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Смоленские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.
В ответ на террористические атаки украинских войск российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
