ВС России установили контроль над Графским в Харьковской области

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области", — говорится в сводке.

За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки: более 220 солдат, 11 автомобилей, пусковую установку американской РСЗО MLRS и три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.