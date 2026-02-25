Рейтинг@Mail.ru
ВС России установили контроль над Графским в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 25.02.2026 (обновлено: 14:37 25.02.2026)
ВС России установили контроль над Графским в Харьковской области
ВС России установили контроль над Графским в Харьковской области
Российские войска освободили село Графское в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска освободили село Графское в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Графское в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Графское в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Графское в Харьковской области
Кроме того, в Харьковской области бойцы "Севера" нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, артиллерийской бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах сел Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое, а в Сумской — десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии в районах Михайловки, Кондратовки, Угроедов и Мирополья.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки: более 220 солдат, 11 автомобилей, пусковую установку американской РСЗО MLRS и три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
