Экс-главврача больницы в Пскове перевели под домашний арест
25.02.2026
Экс-главврача больницы в Пскове перевели под домашний арест
Суд изменил на домашний арест меру пресечения экс-главврачу Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко, обвиняемой в превышении
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Суд изменил на домашний арест меру пресечения экс-главврачу Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко, обвиняемой в превышении полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковским городским судом рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении отстраненной от должности главного врача ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больница" Повторейко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ
… По итогам рассмотрения ходатайства суд отказал в его удовлетворении и изменил меру пресечения на домашний арест на срок до 27.05.2026", - говорится в сообщении.
В декабре 2025 года СК РФ сообщал, что главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов. В результате Псковской областной инфекционной больнице неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей, уточняли в СК. Суд в декабре отправил обвиняемую под стражу на два месяца.