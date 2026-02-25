Экс-главврача больницы в Пскове перевели под домашний арест

В декабре 2025 года СК РФ сообщал, что главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов. В результате Псковской областной инфекционной больнице неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей, уточняли в СК. Суд в декабре отправил обвиняемую под стражу на два месяца.