В Саратовской области мужчину арестовали по обвинению в тройном убийстве - РИА Новости, 25.02.2026
15:13 25.02.2026
В Саратовской области мужчину арестовали по обвинению в тройном убийстве
Суд в Саратовской области арестовал мужчину, которого обвинили в тройном убийстве после того, как он поджег дом, поссорившись с его хозяевами, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2026
2026
В Саратовской области мужчину арестовали по обвинению в тройном убийстве

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области арестовал мужчину, которого обвинили в тройном убийстве после того, как он поджег дом, поссорившись с его хозяевами, сообщили в региональном СУСК.
По версии следствия, 22 февраля в поселке Знаменский Ивантеевского района пьяный фигурант поссорился с хозяевами частного дома и поджег его. Площадь возгорания составила 176 квадратных метров, на пепелище были обнаружены трое погибших: 62-летний мужчина и две 42-летние женщины.
"Следователями Пугачевского межрайонного следственного отдела регионального СК на основе собранных доказательств 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, д, е" часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью)… По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале управления.
В рамках расследования дела назначены необходимые экспертизы, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
