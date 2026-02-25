У экс-главы мемориала "Пантеон защитников Отечества" арестовали имущество

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Недвижимое имущество и денежные средства бывшего руководителя Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова, обвиняемого во взяточничестве, находятся под арестом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Филиппову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, Суворову – в даче такой взятки. Оба фигуранта находятся в СИЗО.