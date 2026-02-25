У экс-главы мемориала "Пантеон защитников Отечества" арестовали имущество

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Недвижимое имущество и денежные средства бывшего руководителя Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова, обвиняемого во взяточничестве, находятся под арестом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Недвижимое имущество и денежные средства Филиппова арестованы", - указано в материалах.
Ранее в Красногорский городской суд Подмосковья поступил иск о взыскании в доход РФ более полумиллиарда рублей, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками по нему являются Филиппов, бенефициарный владелец ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олег Суворов и иные лица. Средства, по данным Генпрокуратуры РФ, были незаконно получены в результате заключения в 2020-2024 годах контрактов и договоров с ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России.
Филиппову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, Суворову – в даче такой взятки. Оба фигуранта находятся в СИЗО.