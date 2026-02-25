Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/apple-2076724256.html
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США - РИА Новости, 25.02.2026
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук обманул руководство США, обещая перенести производство iPhone в Соединенные Штаты, заявил старший... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:47:00+03:00
2026-02-25T18:47:00+03:00
в мире
сша
индия
китай
дональд трамп
тим кук
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895965887_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3946c8b2c42f707c28d77075c7172.jpg
https://ria.ru/20260212/apple-2073944427.html
https://ria.ru/20260213/apple-2074085987.html
сша
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895965887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57cc0693a85291e8b286a801334f1912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, китай, дональд трамп, тим кук, apple
В мире, США, Индия, Китай, Дональд Трамп, Тим Кук, Apple
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США

Советник Трампа Наварро обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США

© AP Photo / Jeff ChiuГенеральный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор Apple Тим Кук - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Генеральный директор Apple Тим Кук . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук обманул руководство США, обещая перенести производство iPhone в Соединенные Штаты, заявил старший советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро.
"Мы позволили ему выйти сухим из воды в первый срок (пребывания президента Дональда Трампа у власти), потому что он пообещал, что, по сути, перенесет производство своих iPhone сюда - или из Китая - и солгал сквозь зубы", - сказал Наварро газете New York Post.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Аналитик рассказал, по какому принципу Apple блокирует аккаунты россиян
12 февраля, 16:01
Он также назвал главу Apple "королем обхода пошлин" и отметил, что компания якобы не вписывается в курс Трампа на восстановление американской промышленности.
"Они (переносят производство - ред.) в Индию. Как по мне, это не сильно лучше производства в Китае", - добавил Наварро.
Ранее советник американского президента критиковал руководство корпорации за слишком долгий по мнению Белого дома перенос производства на американскую территорию.
В мае Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в размере не менее 25%, если американская корпорация не прекратит производить iPhone за пределами США.
Ранее глава Apple заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Агентство Блумберг передавало, что президент Трамп обратился к Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Apple продлила восемь товарных знаков для работы в России
13 февраля, 09:37
 
В миреСШАИндияКитайДональд ТрампТим КукApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала