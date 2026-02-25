Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук обманул руководство США, обещая перенести производство iPhone в Соединенные Штаты, заявил старший советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро.

Ранее советник американского президента критиковал руководство корпорации за слишком долгий по мнению Белого дома перенос производства на американскую территорию.

Ранее глава Apple заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Агентство Блумберг передавало, что президент Трамп обратился к Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии.