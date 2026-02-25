https://ria.ru/20260225/apple-2076724256.html
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США - РИА Новости, 25.02.2026
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук обманул руководство США, обещая перенести производство iPhone в Соединенные Штаты, заявил старший... РИА Новости, 25.02.2026
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
Советник Трампа Наварро обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Генеральный директор американской компании Apple Тим Кук обманул руководство США, обещая перенести производство iPhone в Соединенные Штаты, заявил старший советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро.
"Мы позволили ему выйти сухим из воды в первый срок (пребывания президента Дональда Трампа
у власти), потому что он пообещал, что, по сути, перенесет производство своих iPhone сюда - или из Китая
- и солгал сквозь зубы", - сказал Наварро газете New York Post
.
Он также назвал главу Apple
"королем обхода пошлин" и отметил, что компания якобы не вписывается в курс Трампа на восстановление американской промышленности.
"Они (переносят производство - ред.) в Индию
. Как по мне, это не сильно лучше производства в Китае", - добавил Наварро.
Ранее советник американского президента критиковал руководство корпорации за слишком долгий по мнению Белого дома перенос производства на американскую территорию.
В мае Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в размере не менее 25%, если американская корпорация не прекратит производить iPhone за пределами США
.
Ранее глава Apple заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Агентство Блумберг передавало, что президент Трамп обратился к Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии.