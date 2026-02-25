https://ria.ru/20260225/apk-2076641376.html
Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса
Власти России оказывают системную поддержку агропромышленному комплексу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... РИА Новости, 25.02.2026
россия
экономика
Мишустин: российские власти оказывают системную поддержку АПК