Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса - РИА Новости, 25.02.2026
14:10 25.02.2026 (обновлено: 14:14 25.02.2026)
Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса
Власти России оказывают системную поддержку агропромышленному комплексу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... РИА Новости, 25.02.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982441785_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_77f99ba2407ee42cbc3d20422dad3c2f.jpg
1920
1920
true
россия, экономика
Россия, Экономика
Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса

Мишустин: российские власти оказывают системную поддержку АПК

© РИА Новости / Илья Наймушин
Сбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сбор урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти России оказывают системную поддержку агропромышленному комплексу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за год.
"Хочется как можно больше средств направить в наше сельское хозяйство. Мы оказываем селу постоянную системную поддержку", - сказал Мишустин.
 
