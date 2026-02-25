Люди в морозный день на Красной площади в Москве

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В трех милях от их дома произошла стрельба в продуктовом магазине. В тот день родители забрали дочь из детского сада с одной мыслью: "Вернется ли она завтра?" Это не зона боевых действий. Это обычная Америка, 2024 год.

Что должно случиться, чтобы семья из Техаса бросила все и уехала в Ярославль?

Чай, который изменил все

В недавнем интервью Эрик Пиччони и его жена Полина рассказали свою историю. Эрик, 28 лет, родился в маленьком техасском городке Браунвуд. Полина — из Ярославля. Они встретились в американском колледже в Луизиане в 2016-м на встрече спортсменов.

По версии Эрика, все было просто: она пригласила его на чай, и вскоре они начали встречаться.

Полина вспоминает детали. В тот холодный февральский вечер Эрик подвез ее до дома на машине. Из вежливости она сказала: "Если хочешь зайти на чай, заходи". Не ожидала, что он зайдет — американцы редко пьют горячий чай. Но через пару часов он пришел. "И после этого всю неделю он приходил пить чай, пока чай не кончился", — смеется Полина.

Они встречались 2,5 года, за это время Эрик дважды побывал в России. На последнем курсе он сделал предложение. Через год поженились.

В Техасе семью не устраивала погода — слишком жарко. Прожив два года в Огайо, они поняли: что-то идет не так. Год назад они переехали в Ярославль, где живет семья Полины.

Социальный коллапс

Первая причина переезда — страх. Эрик вспоминает: их дочь ходила в детский сад, когда они жили в Штатах. В трех милях от их дома произошла стрельба в продуктовом магазине.

"Каждый год в Америке происходит от 80 до 100 случаев стрельбы в школах. И какие чувства должен испытывать ты как родитель, если ты не знаешь, вернутся ли твои дети домой?" — говорит он.

Но школьные расстрелы — только верхушка айсберга. Настоящая проблема шире.

"В Америке мы всегда оглядывались, потому что никогда не знаешь, что за сумасшедшие люди ходят вокруг, например, бездомные или наркоманы. Здесь я их не вижу", — отмечает техасец.

Сравнение с Россией для него разительное: "Мы гуляем ночью по улицам, и никаких проблем. Мы выходили много раз после 10, 11, 12 ночи, и здесь нормально и безопасно. <...> Очень спокойно и приятно жить здесь с точки зрения безопасности".

Идеологическое безумие

Второй удар пришел неожиданно — из детского сада. Эрик вспоминает момент, который перевернул их представление о будущем дочери в Америке.

"Когда мы жили в США, я помню, был момент, мы пошли забирать ее из детского сада. <...> Они читали книгу, которую я позже посмотрел. И там было о том, что это нормально, если ты не знаешь, какой у тебя гендер*. Им по четыре года. <...> Зачем мы их этому учим? Почему мы не учим их азбуке, числам и просто тем вещам, которые нужны ребенку?" — возмущается он.

Для Эрика это не политический вопрос. Это вопрос здоровья его детей. "Я не хочу, чтобы мой ребенок был психически нездоров. Я хочу, чтобы у него была счастливая, нормальная, веселая жизнь", — объясняет он свою позицию.

Сколько стоит родить ребенка

Третий удар был экономическим. Даже для работающей семьи жизнь в США становилась неподъемной.

"Просто основные медицинские расходы и медицинское обслуживание стоили около 20 000 долларов за нашего первого ребенка. Это только чтобы родить ребенка. <...> Это бизнес, медицинская система в Америке", — рассказывает Эрик.

Сравнение с Россией шокирует. Конкретнее: коммунальные услуги — 100-120 долларов. Детский сад — около 40 долларов. Танцевальные занятия для дочери — 3-5 долларов. Еда — их самая большая статья расходов — примерно 400 долларов в месяц. Общественный транспорт или такси решают все вопросы.

"Не платим за аренду жилья, потому что мы продали наш дом в Огайо и на эти деньги купили здесь квартиру", — добавляет Эрик.

Санкции не сработали

Выбор страны был осознанным. Западные СМИ годами рисовали картину коллапса в России, нищеты, изоляции. Семья ожидала худшего. Реальность оказалась противоположной.

"Все, что я знал о России, — это то, что нам рассказывали СМИ. <...> И система образования в Америке работает так, что тебе всегда говорят, что Америка — страна номер один, а все остальные — номер два. <...> Когда я впервые приехал сюда, у меня был образ России, навязанный нашими СМИ. Очень мрачное, опасное место", — признается он.

Год в Ярославле разрушил этот образ. Сейчас у Эрика частная виза. Семья работает над получением вида на жительство.