При Трампе Америка стала сильнее, заявил Рубио
25.02.2026
При Трампе Америка стала сильнее, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе Америка стала сильнее, чем когда-либо прежде. РИА Новости, 25.02.2026
При Трампе Америка стала сильнее, заявил Рубио
Рубио: при Трампе США стали сильнее, чем когда-либо прежде