Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям

БАРНАУЛ, 25 фев — РИА Новости. С 1 марта в Горном Алтае ужесточат правила продажи алкоголя — например, его нельзя будет купить по воскресеньям и в праздники, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

"С 1 марта в Республике Алтай вводятся дополнительные ограничения продажи алкоголя. Что меняется? Запрещена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Запрещена будет торговля алкоголем по воскресеньям и в праздничные и социально значимые дни. Этот перечень составляет 14 дат, в том числе Новый год, Рождество, Праздник Весны и Труда, День Победы, День защиты детей, День России , День знаний и так далее", — сказал он.

Кроме того, сократят время, когда продажа спиртного разрешена: с понедельника по четверг это с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16, в субботу — с 11 до 14. Эти ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров, уточнил Максимов.

Предпринимателям, чьи торговые точки расположены, например, в многоквартирных домах, придется до 1 марта полностью прекратить розничную продажу алкоголя, вернуть продукцию или перевезти ее на другой объект.