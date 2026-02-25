Рейтинг@Mail.ru
Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям
07:53 25.02.2026 (обновлено: 10:45 25.02.2026)
Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям
Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям - РИА Новости, 25.02.2026
Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям
С 1 марта в Горном Алтае ужесточат правила продажи алкоголя — например, его нельзя будет купить по воскресеньям и в праздники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2026
республика алтай
россия
общество
республика алтай
россия
республика алтай, россия, общество
Республика Алтай, Россия, Общество
Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям

РИА Новости: в Республике Алтай прекратят продавать алкоголь по воскресеньям

БАРНАУЛ, 25 фев — РИА Новости. С 1 марта в Горном Алтае ужесточат правила продажи алкоголя — например, его нельзя будет купить по воскресеньям и в праздники, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.
"С 1 марта в Республике Алтай вводятся дополнительные ограничения продажи алкоголя. Что меняется? Запрещена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Запрещена будет торговля алкоголем по воскресеньям и в праздничные и социально значимые дни. Этот перечень составляет 14 дат, в том числе Новый год, Рождество, Праздник Весны и Труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и так далее", — сказал он.
Кроме того, сократят время, когда продажа спиртного разрешена: с понедельника по четверг это с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16, в субботу — с 11 до 14. Эти ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров, уточнил Максимов.
Предпринимателям, чьи торговые точки расположены, например, в многоквартирных домах, придется до 1 марта полностью прекратить розничную продажу алкоголя, вернуть продукцию или перевезти ее на другой объект.
Пресс-секретарь добавил, что бизнес проинформировали о последствиях нарушения новых правил. В части магазинов уже вывесили предупреждения для жителей, а некоторые объявили о закрытии.
