Рейтинг@Mail.ru
"Разговор окончен". Глава МИД ФРГ сделал заявление о российских активах - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 25.02.2026 (обновлено: 23:11 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/aktivy-2076697795.html
"Разговор окончен". Глава МИД ФРГ сделал заявление о российских активах
"Разговор окончен". Глава МИД ФРГ сделал заявление о российских активах - РИА Новости, 25.02.2026
"Разговор окончен". Глава МИД ФРГ сделал заявление о российских активах
Тему использования российских активов для финансирования Украины сняли с повестки, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:15:00+03:00
2026-02-25T23:11:00+03:00
в мире
украина
москва
киев
антониу кошта
владимир путин
евросовет
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125071_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_8d4bad1085cfd25c0043a04727864675.jpg
https://ria.ru/20260224/kallas-2076327903.html
https://ria.ru/20260223/evrosoyuz-2076277710.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125071_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38718b00d97beb67069d4115d4377a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, киев, антониу кошта, владимир путин, евросовет, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Москва, Киев, Антониу Кошта, Владимир Путин, Евросовет, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Евросоюз
"Разговор окончен". Глава МИД ФРГ сделал заявление о российских активах

Глава МИД ФРГ Вадефуль: передачу активов РФ Украине пока сняли с повестки дня

© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Тему использования российских активов для финансирования Украины сняли с повестки, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль.
«
"В настоящий момент дискуссия об этом завершена", — сказал он на пресс-конференции в Берлине с бельгийским коллегой Максимом Прево.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
24 февраля, 09:39
По словам министра, тема перестала быть актуальной, так как у ЕС есть другие инструменты поддержки Украины. В частности, он упомянул решение ЕС выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ЕС может рассмотреть передачу российских активов Киеву, заявила Каллас
23 февраля, 22:25
 
В миреУкраинаМоскваКиевАнтониу КоштаВладимир ПутинЕвросоветСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала