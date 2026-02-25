Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/agroprom-2076645846.html
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году
Правительство России следит за ситуацией в агропромышленном комплексе, господдержка в 2026 году предусмотрена на уровне 542 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:23:00+03:00
2026-02-25T14:23:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632733_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_32335ef39006e6bd6a5d1f07f66fe440.jpg
https://ria.ru/20260213/rossija-2074173278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632733_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_949117c27d9c19c83d2264338161e1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году

Мишустин: господдержка АПК в 2026 году составит 542 млрд рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России следит за ситуацией в агропромышленном комплексе, господдержка в 2026 году предусмотрена на уровне 542 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Следим за ситуацией в отрасли. Если надо, выделяем дополнительные ресурсы. В частности, в 2025 году это плюс 133 миллиарда рублей к 532 миллиардам, которые были заложены... Сейчас (на 2026 год – ред.) 542 миллиарда предусмотрено, мы будем исходить из задач отрасли", – отметил премьер-министр в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК
13 февраля, 14:18
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала