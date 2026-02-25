https://ria.ru/20260225/agroprom-2076645846.html
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году
Правительство России следит за ситуацией в агропромышленном комплексе, господдержка в 2026 году предусмотрена на уровне 542 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:23:00+03:00
2026-02-25T14:23:00+03:00
2026-02-25T14:23:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632733_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_32335ef39006e6bd6a5d1f07f66fe440.jpg
https://ria.ru/20260213/rossija-2074173278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632733_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_949117c27d9c19c83d2264338161e1d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году
Мишустин: господдержка АПК в 2026 году составит 542 млрд рублей