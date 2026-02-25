Рейтинг@Mail.ru
14:21 25.02.2026 (обновлено: 14:23 25.02.2026)
Российский агропром сегодня в надежных руках, заявил Мишустин
Российский агропром сегодня в надежных руках, заявил Мишустин
2026
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Агропром России сегодня в надежных руках, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за 2025 год.
Он заявил, что власти создают все необходимые условия для того, чтобы люди хотели жить на селе.
"Важно, что таких людей становится больше, строятся социальные объекты, строятся дороги там, благоустраиваются населенные пункты, улучшаются жилищные условия граждан, сельская ипотека работает. В целом, мне кажется, что наш агропром в надежных руках", - заявил Мишустин.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России в 2025 году собрали 142 миллиона тонн зерна
