Рейтинг@Mail.ru
Zoom хочет зарегистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/zoom-2076402996.html
Zoom хочет зарегистрировать товарный знак в России
Zoom хочет зарегистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 24.02.2026
Zoom хочет зарегистрировать товарный знак в России
Американская компания, владеющая сервисом видеоконференций Zoom, хочет зарегистрировать в России товарный знак Zoom Calendar, выяснило РИА Новости, изучив базу... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:18:00+03:00
2026-02-24T14:18:00+03:00
россия
сан-хосе (город)
калифорния
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_f50a710b688a461b2a03042e05ffa83d.jpg
https://ria.ru/20260222/znak-2076042634.html
россия
сан-хосе (город)
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_9cf5ec6c98ec72639f27a163e982bf28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сан-хосе (город), калифорния, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Сан-Хосе (город), Калифорния, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Zoom хочет зарегистрировать товарный знак в России

РИА Новости: Zoom хочет зарегистрировать в РФ товарный знак

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевочка во время онлайн занятия
Девочка во время онлайн занятия - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Девочка во время онлайн занятия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американская компания, владеющая сервисом видеоконференций Zoom, хочет зарегистрировать в России товарный знак Zoom Calendar, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Согласно документам, заявка в ведомство была подана в феврале 2026 года, в качестве заявителя указан "Зум Комьюникейшнс".
Под этим товарным знаком компания хочет предоставлять в России телекоммуникационные услуги и программное обеспечение, загружаемое для ведения календаря.
Компания Zoom Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Роспатент - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака
22 февраля, 06:06
 
РоссияСан-Хосе (город)КалифорнияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала