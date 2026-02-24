МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что для него сообщения о намерении президента США Дональда Трампа якобы завершить конфликт на Украине к 4 июля - "новая информация", но тут же согласился с американским президентом.
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076517535.html
Зеленский впервые слышит о желании США закончить конфликт на Украине к июлю
Зеленский впервые слышит о желании США закончить конфликт на Украине к июлю - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский впервые слышит о желании США закончить конфликт на Украине к июлю
Владимир Зеленский заявил, что для него сообщения о намерении президента США Дональда Трампа якобы завершить конфликт на Украине к 4 июля - "новая информация",... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T23:12:00+03:00
2026-02-24T23:12:00+03:00
2026-02-24T23:12:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_f0a1413ecfffeea53e26945240e31e8c.jpg
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076507352.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский впервые слышит о желании США закончить конфликт на Украине к июлю
Зеленский впервые слышит о намерении США закончить конфликт на Украине к июлю
© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото