Зеленский впервые слышит о желании США закончить конфликт на Украине к июлю
23:12 24.02.2026
Зеленский впервые слышит о желании США закончить конфликт на Украине к июлю
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что для него сообщения о намерении президента США Дональда Трампа якобы завершить конфликт на Украине к 4 июля - "новая информация", но тут же согласился с американским президентом.
Ранее Агентство Блумберг утверждало, что США хотели бы добиться достижения соглашения по урегулированию на Украине до 4 июля, в этот день в Соединенных Штатах празднуется День независимости.
"Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос об озвученном СМИ сроке.
