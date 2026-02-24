Рейтинг@Mail.ru
21:11 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076507352.html
"До предела". Японцы предрекли Зеленскому мрачное будущее после слов Путина
"До предела". Японцы предрекли Зеленскому мрачное будущее после слов Путина
2026-02-24T21:11:00+03:00
2026-02-24T21:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, василий небензя, оон
© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan предрекли Украине мрачное будущее на фоне заявления Владимира Путина о том, что Россия продолжит масштабную работу по укреплению армии.
"Давайте будем честны: ситуация складывается благоприятно для России. Единственная помеха сейчас — Зеленский, который наотрез отказывается прекращать огонь и не идет на территориальные уступки. Украинский народ меж тем доведен до предела. Пора смотреть реальности в глаза и принимать уже какие-то решения", — написал один комментатор.
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
Вчера, 15:38
"Большая часть населения Украины поддерживает передачу территорий России. Но им крайне не повезло с президентом — заканчивать этот конфликт он и не думает", — отметил другой.
"Наши и западные СМИ всячески мазали Россию грязью и обвиняли в "агрессии", вот только Москва последовательно добивалась лишь передачи под свой контроль территории четырех регионов и Крыма. Восемьдесят процентов их жителей этнические русские, они хотят войти в состав России. Нельзя интерпретировать происходящее однобоко", — заключили читатели.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Украина готова". Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Вчера, 17:07
