Встреча "коалиции желающих" обернулась конфузом для Зеленского
Владимир Зеленский удивил премьер-министра Великобритании Кира Стармера своим внешним видом во время встречи "коалиции желающих" по видеосвязи. РИА Новости, 24.02.2026
Встреча "коалиции желающих" обернулась конфузом для Зеленского
Стармер во время встречи "коалиции желающих" отметил небритый вид Зеленского
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский удивил премьер-министра Великобритании Кира Стармера своим внешним видом во время встречи "коалиции желающих" по видеосвязи.
"Я вижу кого-то, но он не похож на тебя, Владимир", — пошутил премьер.
Зеленский на это ответил, что он стал немного старше.
После этого премьер-министр Британии отметил, что глава киевского режима забыл побриться.
"Небритый вид. Ну ничего", — сказал он.
Зеленский на этой встрече также столкнулся с помехами со связью, из-за чего британский премьер в начале встречи не мог его видеть.
Внешний вид Зеленского
на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.
В частности, даже на скандальную встречу в феврале с президентом США Дональдом Трампом
он надел черную кофту и такие же штаны, в то время как американский лидер выбрал деловой костюм с красным галстуком. Трамп обратил на это внимание и саркастически заметил, что его собеседник приоделся, вероятно, памятуя, что Зеленский обычно появляется на мероприятиях в кофте цвета хаки.