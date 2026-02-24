Встреча "коалиции желающих" обернулась конфузом для Зеленского

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский удивил премьер-министра Великобритании Кира Стармера своим внешним видом во время встречи "коалиции желающих" по видеосвязи.

"Я вижу кого-то, но он не похож на тебя, Владимир", — пошутил премьер.

Зеленский на это ответил, что он стал немного старше.

После этого премьер-министр Британии отметил, что глава киевского режима забыл побриться.

"Небритый вид. Ну ничего", — сказал он.

Зеленский на этой встрече также столкнулся с помехами со связью, из-за чего британский премьер в начале встречи не мог его видеть.

Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.