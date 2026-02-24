Рейтинг@Mail.ru
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 24.02.2026 (обновлено: 17:31 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076427374.html
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - РИА Новости, 24.02.2026
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
Украинский народ погибает ради роста доходов Владимира Зеленского, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:38:00+03:00
2026-02-24T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
владимир зеленский
николай азаров (политик)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076267993.html
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076241703.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, владимир зеленский, николай азаров (политик), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Верховная Рада Украины
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

Азаров: украинский народ погибает, чтобы Зеленский набивал свои карманы

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинский народ погибает ради роста доходов Владимира Зеленского, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«

"В современной Украине населению не принадлежит ничего, ведь Зеленский бесплатно отдал недра Англии и Америке в рамках соответствующих соглашений. За что народ погибает? Я понять не могу! За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?" — возмутился он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Хотят избавиться". Зеленский сделал резкое заявление о западных партнерах
23 февраля, 20:49
Вашингтон и Киев в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах. Как утверждает первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории последней остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в мае прошлого года о ратификации соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. В июне он заявил, что Киев засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
23 февраля, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала