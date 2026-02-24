"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

«

"В современной Украине населению не принадлежит ничего, ведь Зеленский бесплатно отдал недра Англии и Америке в рамках соответствующих соглашений. За что народ погибает? Я понять не могу! За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?" — возмутился он.