МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинский народ погибает ради роста доходов Владимира Зеленского, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"В современной Украине населению не принадлежит ничего, ведь Зеленский бесплатно отдал недра Англии и Америке в рамках соответствующих соглашений. За что народ погибает? Я понять не могу! За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?" — возмутился он.
Вашингтон и Киев в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах. Как утверждает первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории последней остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в мае прошлого года о ратификации соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. В июне он заявил, что Киев засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
