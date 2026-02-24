Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном

"Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации. Поэтому для Банковой пикировка со Словакией не является большой проблемой", - добавил он.