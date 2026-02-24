https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076403480.html
Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном
Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном - РИА Новости, 24.02.2026
Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном
Владимир Зеленский готов пожертвовать интересами населения Украины и лишить граждан электричества ради борьбы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и...
Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном
Лизан: Зеленский лишает украинцев электричества ради борьбы с Фицо и Орбаном
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский готов пожертвовать интересами населения Украины и лишить граждан электричества ради борьбы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые выступают в ЕС против поддержки Киева.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо
заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине
в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
"Судя по всему, Европа
не поможет Украине купировать последствия прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Украинская энергосистема и так уже использует максимум мобильных генераторов, которые можно подключить", – отметил Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД
.
Однако, как отметил эксперт, Украина мало восприимчива к таким изменениям.
"Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации. Поэтому для Банковой пикировка со Словакией не является большой проблемой", - добавил он.
По словам экономиста, киевский режим готов готовы жертвовать комфортом граждан ради того, чтобы навредить Братиславе
и лично словацкому премьеру, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Для Киева
важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном
, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии
. Таким образом, Зеленский
борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины", - подчеркнул собеседник издания.