Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном - РИА Новости, 24.02.2026
14:19 24.02.2026
Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном
Владимир Зеленский готов пожертвовать интересами населения Украины и лишить граждан электричества ради борьбы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
словакия
украина
венгрия
роберт фицо
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
в мире, словакия, украина, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Эксперт рассказал о последствиях ссоры Зеленского с Фицо и Орбаном

Лизан: Зеленский лишает украинцев электричества ради борьбы с Фицо и Орбаном

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский готов пожертвовать интересами населения Украины и лишить граждан электричества ради борьбы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые выступают в ЕС против поддержки Киева.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
"Судя по всему, Европа не поможет Украине купировать последствия прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Украинская энергосистема и так уже использует максимум мобильных генераторов, которые можно подключить", – отметил Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Однако, как отметил эксперт, Украина мало восприимчива к таким изменениям.
"Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации. Поэтому для Банковой пикировка со Словакией не является большой проблемой", - добавил он.
По словам экономиста, киевский режим готов готовы жертвовать комфортом граждан ради того, чтобы навредить Братиславе и лично словацкому премьеру, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Для Киева важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии. Таким образом, Зеленский борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины", - подчеркнул собеседник издания.
