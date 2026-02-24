Рейтинг@Mail.ru
07:26 24.02.2026
Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа и европейских лидеров связаны с тяжелой ситуацией на фронте и снижением готовности... РИА Новости, 24.02.2026
В Турции ответили на резкие слова Зеленского о Трампе

РИА Новости: аналитик Текиндор: слова Зеленского отражают напряжение на фронте

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа и европейских лидеров связаны с тяжелой ситуацией на фронте и снижением готовности Запада и дальше в прежних объемах поддерживать Украину, такое мнение выразила РИА Новости турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Зеленский ранее выступил с критикой в адрес Трампа в разгар переговоров в Женеве, пишет Sun. Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева, а также назвал его призывы к уступкам несправедливыми. Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких заявлений Украина и не сможет вступить в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Эксперт прокомментировал хамство Зеленского в адрес Орбана
19 февраля, 22:37
19 февраля, 22:37
«
"Резкие и эмоциональные высказывания в адрес Трампа и европейских политиков отражают растущее напряжение на фоне неблагоприятной динамики на фронте и усталости западных стран от длительной финансовой нагрузки", - сказала Текиндор.
По ее оценке, усиление критической риторики может быть связано с опасениями сокращения финансовой и военной помощи. Она полагает, что сигналы о возможном пересмотре приоритетов в Вашингтоне и европейских столицах создают дополнительное давление на Киев, вынуждая украинское руководство публично повышать ставки и апеллировать к союзникам.
Аналитик также считает, что финансовый фактор играет ключевую роль в текущей политической конфигурации. По ее мнению, затянувшийся конфликт требует значительных бюджетных ресурсов, а на фоне внутренних экономических проблем в странах ЕС и США усиливаются дискуссии о целесообразности дальнейших расходов. Это, отметила собеседница агентства, формирует нервозность в официальных заявлениях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
00:53
00:53
Кроме того, Текиндор указала, что публичная жесткость может быть элементом переговорной тактики. По ее оценке, демонстративное давление на западных партнеров направлено на сохранение объемов поддержки, однако подобная стратегия несет риски, поскольку может вызвать обратную реакцию и ускорить переоценку приоритетов со стороны союзников.
Переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня он заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми, и анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
16 февраля, 17:46
16 февраля, 17:46
 
