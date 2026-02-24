Рейтинг@Mail.ru
В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского - РИА Новости, 24.02.2026
04:36 24.02.2026
В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского
В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского - РИА Новости, 24.02.2026
В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского
В Вашингтоне выставили на финальную распродажу памятные монеты с изображением Владимира Зеленского с огромными скидками, выяснило РИА Новости, изучив каталоги... РИА Новости, 24.02.2026
В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского

РИА Новости: в Вашингтоне началась распродажа монет с изображением Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. В Вашингтоне выставили на финальную распродажу памятные монеты с изображением Владимира Зеленского с огромными скидками, выяснило РИА Новости, изучив каталоги официальной сувенирной продукции.
В магазине сувенирной продукции с патентом от правительства США стартовала масштабная распродажа серии, посвященной Украине: от знаковых визитов американских политиков в Киев до ключевых моментов боевых действий. Цены на лоты, имеющие статус правительственных сувениров, снижены до максимально низких значений.
Рождественская серия монет о единстве Украины и США была уценена с 50 до 5,95 доллара после скидки около 88%, свидетельствует изученные РИА Новости данные.
Монеты "Украинское контрнаступление" подешевели с 175 до 24,95 доллара или на 86%, такая же скидка действует на монеты о визите конгрессвумен Нэнси Пелоси на Украину в 2022 году и ее встрече с Зеленским - со 175 до 24,95 доллара.
В свою очередь монета, посвященная поездке бывшего президента США Джо Байдена в Киев на поезде в феврале 2023 года, теперь стоит 9,99 доллара вместо прежних 125, скидка составила 92%. Выпуск коллекционных монет, посвященный обращению Зеленского к конгрессу США, уценен со 100 до 9,99 доллара (примерно на 90%).
Также в рамках финальной распродажи предлагается рождественское елочное украшение 2022 года с поздравлением "С Рождеством" от Байдена и бывшей первой леди Джилл Байден, Зеленского и Елены Зеленской. Выпуск посвящен их совместному праздничному обращению. Сейчас украшение продается по цене 4,95 доллара вместо прежних 45 долларов - скидка составляет около 89%.
