В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. В Вашингтоне выставили на финальную распродажу памятные монеты с изображением Владимира Зеленского с огромными скидками, выяснило РИА Новости, изучив каталоги официальной сувенирной продукции.

Рождественская серия монет о единстве Украины и США была уценена с 50 до 5,95 доллара после скидки около 88%, свидетельствует изученные РИА Новости данные.