МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о намерении трансформировать ВСУ по примеру российской армии стали признанием провала украинской оборонной системы, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Зеленский в воскресенье <…> призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии, созданной по образцу российской системы. Таким образом, он косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной вербовки на улицах потерпела неудачу и не оправдала военных ожиданий", — указывается в материале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В Москве неоднократно отмечали, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил.