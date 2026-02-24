Рейтинг@Mail.ru
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 24.02.2026 (обновлено: 09:46 24.02.2026)
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
Слова Владимира Зеленского о намерении трансформировать ВСУ по примеру российской армии стали признанием провала украинской оборонной системы, пишет немецкая... РИА Новости, 24.02.2026
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России

JW: Зеленский в воскресенье признал провал всей военной системы Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о намерении трансформировать ВСУ по примеру российской армии стали признанием провала украинской оборонной системы, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Зеленский в воскресенье <…> призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии, созданной по образцу российской системы. Таким образом, он косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной вербовки на улицах потерпела неудачу и не оправдала военных ожиданий", — указывается в материале.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением
Вчера, 03:05
В подтверждение того, что на Украине осознали провал своей военной стратегии, автор статьи также приводит последние требования Киева к европейским партнерам. По его словам, после нескольких боевых провалов, там фактически начали требовать от Германии вступить в прямую войну с Россией.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В Москве неоднократно отмечали, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
Вчера, 01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
