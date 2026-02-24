Рейтинг@Mail.ru
Зеленский показал бункер, где прятался два года
10:21 24.02.2026 (обновлено: 12:14 24.02.2026)
Зеленский показал бункер, где прятался два года
2026
Бункер Владимира Зеленского
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский показал бункер, где прятался два года.
Накануне он рассказал о бункере в интервью France Presse и обещал показать его. Кадры из убежища включили в очередное видеообращение главы киевского режима. На записи видны длинные подземные коридоры и комнаты с табличками "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и тому подобными.
По словам Зеленского, вместе с ним прятались его команда и правительство. В бункере же проводились совещания с военными.
Бункер не был лишен комфорта — например, в кабинете Зеленского стоит большое черное кожаное кресло.
