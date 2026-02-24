Рейтинг@Mail.ru
Почти половина россиян не готова снижать зарплатные ожидания, показал опрос
24.02.2026
Почти половина россиян не готова снижать зарплатные ожидания, показал опрос
Почти половина россиян не готова снижать зарплатные ожидания, показал опрос
Почти половина россиян не готова снижать зарплатные ожидания, показал опрос

РИА Новости: 49 процентов россиян не готовы снижать зарплатные ожидания

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин (49%) не готов снижать зарплатные ожидания при поиске новой работы или ради сохранения текущей, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"(Согласно опросу - ред.), 49% опрошенных не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой", - сказано в исследовании.
При этом уточняется, что 30% россиян готовы пойти на уступки в вопросе оплаты труда, еще около 20% затруднились с ответом.
По данным исследования, наибольшую гибкость проявляют подростки до 18 лет - 46% из них готовы снизить ожидания по зарплате ради трудоустройства. В группе 18-24 лет на уступки согласны 33%, тогда как 42% - против.
Более того, отмечается, что по мере роста профессионального опыта готовность снижать запросы на зарплату уменьшается. Среди респондентов 25-34 лет таких 29%, в группе 35-44 лет - 26%. После 45 лет гибкость снова увеличивается: среди россиян старше 55 лет 36% готовы рассматривать снижение зарплаты.
Опрос hh.ru проводился с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 года, в исследовании приняли участие более 32 тысяч россиян.
