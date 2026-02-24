Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал Кроноцкий заповедник заплатить деньги за ремонт катера - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/zapovednik-2076302772.html
Суд обязал Кроноцкий заповедник заплатить деньги за ремонт катера
Суд обязал Кроноцкий заповедник заплатить деньги за ремонт катера - РИА Новости, 24.02.2026
Суд обязал Кроноцкий заповедник заплатить деньги за ремонт катера
Арбитражный суд Камчатского края отказал ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" в иске к подрядчику и взыскал с учреждения более 12,9... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T04:33:00+03:00
2026-02-24T04:33:00+03:00
происшествия
камчатский край
кроноцкий заповедник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20240404/zapovednik-1937749508.html
https://ria.ru/20240404/prigovor-1937731898.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, кроноцкий заповедник
Происшествия, Камчатский край, Кроноцкий заповедник
Суд обязал Кроноцкий заповедник заплатить деньги за ремонт катера

Суд обязал Кроноцкий заповедник заплатить 12,5 миллиона рублей за ремонт катера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" в иске к подрядчику и взыскал с учреждения более 12,9 миллиона рублей, включая долг за выполненные работы и судебные расходы, сообщили в суде.
"Суд отказал ФГБУ "Кроноцкий заповедник" в удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с учреждения в пользу ИП К. 12,5 миллионов рублей долга; 350 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины", - говорится в судебном пресс-релизе.
Кроноцкий заповедник - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике
4 апреля 2024, 08:55
Спор возник вокруг капитального ремонта катера "Анисифор Крупенин". В мае 2023 года заповедник заключил с предпринимателем контракт на 28,6 миллиона рублей. Заказчик принял и оплатил часть работ на сумму 18,3 миллиона рублей, но от приемки остального отказался. При этом заповедник потребовал от подрядчика спустить катер на воду своими силами и выплатить неустойку за просрочку.
Подрядчик в ответ подал встречный иск и настаивал, что работы выполнены полностью, а заказчик перестал платить после претензий Счетной палаты. Проверка ведомства показала, что фактическая стоимость ремонта могла быть на 40% ниже цены контракта, и заповедник предлагал подрядчику снизить цену, но тот не согласился.
В ходе разбирательства суд назначил экспертизу, которая установила, что стоимость фактически выполненных работ составила 30,9 миллиона рублей, а неоплаченными остались работы на 12,5 миллионов. Также выяснилось, что изначальная документация была неполной - смета не составлялась, а цена контракта не обосновывалась, хотя заповедник без замечаний принимал промежуточные акты.
Суд пришел к выводу, что требование о спуске катера на воду необоснованно, так как контракт этого не предусматривал, а катер до сих пор находится на хранении у субподрядчика из-за бездействия самого заповедника. Неустойку также взыскать не удалось: установили вину заказчика, который вовремя не предоставил документацию, не согласовал цвет катера и сам гарантировал, что пени выставлять не будет. Кроме того, стороны подписали допсоглашение, продлившее контракт без санкций. Дополнительные работы, согласованные с заказчиком, суд обязал оплатить, поскольку они были необходимы и их стоимость не превысила лимит в 10%.
Помимо основного долга, с заповедника взыскали 350 тысяч рублей госпошлины в пользу предпринимателя и 720 тысяч рублей за экспертизу. При этом учреждению вернули излишне уплаченную пошлину в 82 тысячи рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Экс-руководителям Кроноцкого заповедника вынесли приговор за растрату
4 апреля 2024, 02:22
 
ПроисшествияКамчатский крайКроноцкий заповедник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала