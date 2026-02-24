Суд обязал Кроноцкий заповедник заплатить деньги за ремонт катера

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" в иске к подрядчику и взыскал с учреждения более 12,9 миллиона рублей, включая долг за выполненные работы и судебные расходы, сообщили в суде.

"Суд отказал ФГБУ "Кроноцкий заповедник" в удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с учреждения в пользу ИП К. 12,5 миллионов рублей долга; 350 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины", - говорится в судебном пресс-релизе.

Спор возник вокруг капитального ремонта катера "Анисифор Крупенин". В мае 2023 года заповедник заключил с предпринимателем контракт на 28,6 миллиона рублей. Заказчик принял и оплатил часть работ на сумму 18,3 миллиона рублей, но от приемки остального отказался. При этом заповедник потребовал от подрядчика спустить катер на воду своими силами и выплатить неустойку за просрочку.

Подрядчик в ответ подал встречный иск и настаивал, что работы выполнены полностью, а заказчик перестал платить после претензий Счетной палаты. Проверка ведомства показала, что фактическая стоимость ремонта могла быть на 40% ниже цены контракта, и заповедник предлагал подрядчику снизить цену, но тот не согласился.

В ходе разбирательства суд назначил экспертизу, которая установила, что стоимость фактически выполненных работ составила 30,9 миллиона рублей, а неоплаченными остались работы на 12,5 миллионов. Также выяснилось, что изначальная документация была неполной - смета не составлялась, а цена контракта не обосновывалась, хотя заповедник без замечаний принимал промежуточные акты.

Суд пришел к выводу, что требование о спуске катера на воду необоснованно, так как контракт этого не предусматривал, а катер до сих пор находится на хранении у субподрядчика из-за бездействия самого заповедника. Неустойку также взыскать не удалось: установили вину заказчика, который вовремя не предоставил документацию, не согласовал цвет катера и сам гарантировал, что пени выставлять не будет. Кроме того, стороны подписали допсоглашение, продлившее контракт без санкций. Дополнительные работы, согласованные с заказчиком, суд обязал оплатить, поскольку они были необходимы и их стоимость не превысила лимит в 10%.