Запад подталкивает Украину к самоуничтожению через ЯО, считает политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Западные страны, в частности Британия и Франция, предлагая Киеву ядерные технологии, на самом деле считают украинцев русскими, подталкивая их к самоуничтожению в масштабах целого народа и страны, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Вот эти сообщения о ядерном оружии доказывают, что Украина и украинский народ для Запада - всего лишь расходный материал. Украинцам хочется сказать: вы можете считать себя украинцами или даже европейцами. Но они вас считают русскими. И чем меньше русских в этом мире – тем для них лучше. Западные друзья, которых вы так любите, действительно могут довести дело до "последнего украинца", потому что вы для них русские, а ни какие не украинцы. И какую бы вы себе не выдумали историю, переписали все учебники, что бы вы не делали, вы для них – русские и им вас не жалко... Вот это было бы неплохо понять, потому что вся борьба Киева за независимость является суицидом в масштабе страны и целого народа", - сказал Михеев.
Сама новость о том, что киевский режим хочет получить ядерное оружие не является секретом, отметил Михеев, так как об этом были как прямые заявления киевских властей, так и сообщения спецслужб о таких намерениях. Никакой безопасности обладание ядерным оружием Украине не принесет, а наоборот - заставит Россию пойти на самые решительные меры, сказал политолог.
России придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, которые несут угрозу, в случае передачи киевскому режиму ядерных технологий, заявил ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.