СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Западные страны, в частности Британия и Франция, предлагая Киеву ядерные технологии, на самом деле считают украинцев русскими, подталкивая их к самоуничтожению в масштабах целого народа и страны, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.

Сама новость о том, что киевский режим хочет получить ядерное оружие не является секретом, отметил Михеев, так как об этом были как прямые заявления киевских властей, так и сообщения спецслужб о таких намерениях. Никакой безопасности обладание ядерным оружием Украине не принесет, а наоборот - заставит Россию пойти на самые решительные меры, сказал политолог.