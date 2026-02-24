Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Западные государства не отреагировали на приглашение принять участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса, прошедшем на площадке ОБСЕ в Хофбург и организованном российской стороной, сообщил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Я бы сказал - никакой реакции. Мы неоднократно убеждались, что приглашения были направлены всем адресатам и получены. Однако для наших бывших западных партнеров эта тема крайне неудобна", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости, какой была реакция на приглашение российской стороны в адрес западных стран ОБСЕ присоединиться к круглому столу в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".

Полянский добавил, что, когда речь заходит об Украине , "они предпочитают либо говорить исключительно в позитивном ключе, либо вовсе избегать обсуждения". "Поэтому сегодня мы практически не видим их в зале", - добавил он. При этом постпред РФ выразил уверенность, что ряд государств следит за мероприятием дистанционно.

"У меня нет сомнений, что многие из них внимательно следят за происходящим дистанционно, в том числе за трансляцией мероприятия, чтобы затем донести в свои столицы собственные интерпретации услышанного - как это часто бывает, представляя любую альтернативную точку зрения не иначе как "пропаганду", - пояснил он, добавив, что российскую сторону это не останавливает.

"Мы и дальше намерены последовательно доводить факты и поднимать неудобные вопросы, какими бы чувствительными они ни были", - заключил он.