24.02.2026
15:04 24.02.2026
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ
Западные государства не отреагировали на приглашение принять участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса, прошедшем на площадке ОБСЕ в Хофбург РИА Новости, 24.02.2026
Полянский рассказал о реакции Запада на круглый стол по Украине в ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Западные государства не отреагировали на приглашение принять участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса, прошедшем на площадке ОБСЕ в Хофбург и организованном российской стороной, сообщил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Я бы сказал - никакой реакции. Мы неоднократно убеждались, что приглашения были направлены всем адресатам и получены. Однако для наших бывших западных партнеров эта тема крайне неудобна", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости, какой была реакция на приглашение российской стороны в адрес западных стран ОБСЕ присоединиться к круглому столу в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".
Полянский заявил о новом опасном витке противостояния вокруг Украины
Вчера, 13:23
Полянский добавил, что, когда речь заходит об Украине, "они предпочитают либо говорить исключительно в позитивном ключе, либо вовсе избегать обсуждения". "Поэтому сегодня мы практически не видим их в зале", - добавил он. При этом постпред РФ выразил уверенность, что ряд государств следит за мероприятием дистанционно.
"У меня нет сомнений, что многие из них внимательно следят за происходящим дистанционно, в том числе за трансляцией мероприятия, чтобы затем донести в свои столицы собственные интерпретации услышанного - как это часто бывает, представляя любую альтернативную точку зрения не иначе как "пропаганду", - пояснил он, добавив, что российскую сторону это не останавливает.
"Мы и дальше намерены последовательно доводить факты и поднимать неудобные вопросы, какими бы чувствительными они ни были", - заключил он.
Круглый стол "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности" прошёл в венском Хофбурге во вторник. Приглашения на мероприятие, как отметил постпред, были направлены всем государствам - участникам ОБСЕ и партнёрам по сотрудничеству без исключений.
"Масштабная война". На Западе раскрыли, к чему приведет поражение Украины
Вчера, 05:48
 
