Западные страны вынашивают цель сокрушить Россию, заявил Песков

https://ria.ru/20260224/zapad-2076370325.html
Страны Запада вынашивают цель по сокрушению России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:38:00+03:00
2026-02-24T12:38:00+03:00
2026-02-24T12:41:00+03:00
россия
в мире
западная европа
дмитрий песков
