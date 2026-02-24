МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Европа противится установлению мира на Украине, поскольку с окончанием конфликта усилится давление внутри ЕС, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире Европа противится установлению мира на Украине, поскольку с окончанием конфликта усилится давление внутри ЕС, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала

"Как мне кажется, американцы действительно хотят положить конец конфликту на Украине, а европейцы — нет. <…> Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб", — отметил он.

Также дипломат выразил опасения в отношении ускоренного вступления Украины в Евросоюз, что, по его мнению, может привести к новому конфликту с Россией.

"Если поспешить с принятием Украины в ЕС.<…> возникает риск начала общей, более масштабной войны Европы с Россией. Ведь вы примете Украину, которая настроена антагонистически по отношению к России и хочет, чтобы ЕС сохранял по отношению к ней принципиально враждебную позицию. Это станет чем-то вроде Прибалтики и Польши, только в усиленном варианте — с желанием, чтобы ЕС проводил по отношению к России принципиально враждебную, агрессивную политику", — подчеркнул Прауд.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.