"Масштабная война". На Западе раскрыли, к чему приведет поражение Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 24.02.2026 (обновлено: 10:04 24.02.2026)
"Масштабная война". На Западе раскрыли, к чему приведет поражение Украины
"Масштабная война". На Западе раскрыли, к чему приведет поражение Украины

Аналитик Прауд: с окончанием конфликта на Украине в Европе возникнут проблемы

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Европа противится установлению мира на Украине, поскольку с окончанием конфликта усилится давление внутри ЕС, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
"Как мне кажется, американцы действительно хотят положить конец конфликту на Украине, а европейцы — нет. <…> Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб", — отметил он.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Выход Америки из послевоенного миропорядка и новый баланс сил
20 февраля, 08:00
Также дипломат выразил опасения в отношении ускоренного вступления Украины в Евросоюз, что, по его мнению, может привести к новому конфликту с Россией.
"Если поспешить с принятием Украины в ЕС.<…> возникает риск начала общей, более масштабной войны Европы с Россией. Ведь вы примете Украину, которая настроена антагонистически по отношению к России и хочет, чтобы ЕС сохранял по отношению к ней принципиально враждебную позицию. Это станет чем-то вроде Прибалтики и Польши, только в усиленном варианте — с желанием, чтобы ЕС проводил по отношению к России принципиально враждебную, агрессивную политику", — подчеркнул Прауд.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Кровь на улицах: Ротшильды готовятся уничтожить Евросоюз
13 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала