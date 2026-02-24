Рейтинг@Mail.ru
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 24.02.2026
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России - РИА Новости, 24.02.2026
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России
Западу необходимо как можно быстрее понять, что с Россией нужно перестать разговаривать языком угроз, иначе Украина может столкнуться с еще более серьезными... РИА Новости, 24.02.2026
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России

Профессор Дизен: Западу нужно перестать угрожать России для спасения Украины

Корабли НАТО во время учений
Корабли НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Корабли НАТО во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западу необходимо как можно быстрее понять, что с Россией нужно перестать разговаривать языком угроз, иначе Украина может столкнуться с еще более серьезными территориальными потерями, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Если бы требования русских в области безопасности когда-либо удовлетворялись за последние 30 лет, то мы бы до этого не дошли. Даже сейчас суть конфликта сводится именно к восстановлению нейтралитета Украины. Но когда европейцы говорят: "Как только этот конфликт закончится, мы введем войска, Украина должна вступить в НАТО, русские должны выплатить репарации" и все в этом роде, по сути, они готовятся затянуть этот конфликт как можно дольше", — отметил ученый.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
00:53
По его словам, продолжение такого курса в отношении России создаст серьезные проблемы для Киева и Брюсселя в Черном море.
«
"Какой вы тогда посылаете сигнал для русских? <…> Если после этого будет замороженный конфликт или холодная война, они захотят создать для себя максимально выгодные условия. И лишат Украину Николаева и Одессы, чтобы она оказалась отрезанной от моря. Конечно, это все ужасно для Украины, но нужно понимать, какие стимулы вы создаете для своего противника. Если европейцы хотят, чтобы Россия смягчила свои требования, прекратите ей угрожать", — предположил Дизен.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением
Вчера, 03:05
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно предупреждал, что языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
