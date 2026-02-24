"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России

«

"Если бы требования русских в области безопасности когда-либо удовлетворялись за последние 30 лет, то мы бы до этого не дошли. Даже сейчас суть конфликта сводится именно к восстановлению нейтралитета Украины. Но когда европейцы говорят: "Как только этот конфликт закончится, мы введем войска, Украина должна вступить в НАТО, русские должны выплатить репарации" и все в этом роде, по сути, они готовятся затянуть этот конфликт как можно дольше", — отметил ученый.