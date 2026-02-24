"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западу необходимо как можно быстрее понять, что с Россией нужно перестать разговаривать языком угроз, иначе Украина может столкнуться с еще более серьезными территориальными потерями, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Если бы требования русских в области безопасности когда-либо удовлетворялись за последние 30 лет, то мы бы до этого не дошли. Даже сейчас суть конфликта сводится именно к восстановлению нейтралитета Украины. Но когда европейцы говорят: "Как только этот конфликт закончится, мы введем войска, Украина должна вступить в НАТО, русские должны выплатить репарации" и все в этом роде, по сути, они готовятся затянуть этот конфликт как можно дольше", — отметил ученый.
По его словам, продолжение такого курса в отношении России создаст серьезные проблемы для Киева и Брюсселя в Черном море.
«
"Какой вы тогда посылаете сигнал для русских? <…> Если после этого будет замороженный конфликт или холодная война, они захотят создать для себя максимально выгодные условия. И лишат Украину Николаева и Одессы, чтобы она оказалась отрезанной от моря. Конечно, это все ужасно для Украины, но нужно понимать, какие стимулы вы создаете для своего противника. Если европейцы хотят, чтобы Россия смягчила свои требования, прекратите ей угрожать", — предположил Дизен.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно предупреждал, что языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя.