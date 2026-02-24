Рейтинг@Mail.ru
"Вот-вот рухнут". На Западе оценили план уничтожения России
02:09 24.02.2026 (обновлено: 10:00 24.02.2026)
"Вот-вот рухнут". На Западе оценили план уничтожения России
"Вот-вот рухнут". На Западе оценили план уничтожения России - РИА Новости, 24.02.2026
"Вот-вот рухнут". На Западе оценили план уничтожения России
Западные аналитики занимаются самообманом, распространяя заявления об ослаблении России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T02:09:00+03:00
2026-02-24T10:00:00+03:00
в мире, россия, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Вот-вот рухнут". На Западе оценили план уничтожения России

Аналитик Джонсон: Запад обманывает сам себя, заявляя об ослаблении России

Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западные аналитики занимаются самообманом, распространяя заявления об ослаблении России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что время показало, чего стоят подобные аналитические оценки.
"Они просто не могут продолжать в том же духе. Оказалось, что это было неправдой — совсем наоборот", — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1355 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
