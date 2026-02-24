МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западные аналитики занимаются самообманом, распространяя заявления об ослаблении России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что время показало, чего стоят подобные аналитические оценки.
"Они просто не могут продолжать в том же духе. Оказалось, что это было неправдой — совсем наоборот", — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1355 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18