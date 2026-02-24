Рейтинг@Mail.ru
"Э литл дигрэшн!" Залужный опозорился во время выступления в Британии
22:09 24.02.2026 (обновлено: 22:30 24.02.2026)
"Э литл дигрэшн!" Залужный опозорился во время выступления в Британии
"Э литл дигрэшн!" Залужный опозорился во время выступления в Британии
"Э литл дигрэшн!" Залужный опозорился во время выступления в Британии
Выступление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений* обернулось конфузом из-за...
"Э литл дигрэшн!" Залужный опозорился во время выступления в Британии

Залужный не смог говорить по-английски во время выступления в Британии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Выступление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений* обернулось конфузом из-за его уровня английского языка.
На кадрах видно, как дипломат читает текст с листа по слогам. При этом он допускает множество ошибок, периодически запинаясь.
Комичный момент во время заседания представителей стран коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Встреча "коалиции желающих" обернулась конфузом для Зеленского
Вчера, 18:36
Валерий Залужный работает послом Украины в Великобритании с мая 2024 года. До этого он занимал должность главнокомандующего ВСУ, с которой ушел на фоне разногласий с Владимиром Зеленским.
В среду Залужный заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
23 февраля, 15:02
*Признан в России нежелательной организацией.
 
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дмитрий Медведев, Chatham House, Королевский институт международных отношений, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
 
 
