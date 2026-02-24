"Э литл дигрэшн!" Залужный опозорился во время выступления в Британии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Выступление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений* обернулось конфузом из-за его уровня английского языка.

На кадрах видно, как дипломат читает текст с листа по слогам. При этом он допускает множество ошибок, периодически запинаясь.

В среду Залужный заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.

Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.