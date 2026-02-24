Рейтинг@Mail.ru
Захарова: международные структуры игнорировали нарушение Киевом договоров - РИА Новости, 24.02.2026
08:55 24.02.2026 (обновлено: 09:04 24.02.2026)
Захарова: международные структуры игнорировали нарушение Киевом договоров
Захарова: международные структуры игнорировали нарушение Киевом договоров - РИА Новости, 24.02.2026
Захарова: международные структуры игнорировали нарушение Киевом договоров
Ни одна одна из профильных международных структур не обратила внимание на нарушения со стороны Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с... РИА Новости, 24.02.2026
Захарова: международные структуры игнорировали нарушение Киевом договоров

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ни одна одна из профильных международных структур не обратила внимание на нарушения со стороны Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, "в статье 12 закреплено, что "высокие договаривающиеся стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности".
"Каждая из высоких договаривающихся сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле", - добавила она.
По словам Захаровой, "стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом".
"Стороны будут содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации, подготовки педагогических кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях, оказывать в этих целях равноценную государственную поддержку", - добавила она.
По словам Захаровой, "совершенно очевидно, что эта статья систематически и существенным образом нарушалась и продолжает нарушаться Украиной". "И как известно, после госпереворота 2014 года, организованного и профинансированного Западом, Украина последовательно проводит политику по искоренению русского языка, русской культуры и вообще всего русского", - заявила она.
Захарова добавила, что "беспрецедентным гонениям и преследованию подверглась Украинская православная церковь". "Согласно статье 13 Договора высокие договаривающиеся стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в экономике, воздерживаются от действий, могущих нанести экономический ущерб друг другу... Стороны будут стремиться к согласованию своей финансовой, денежно-кредитной, бюджетной, валютной, инвестиционной, ценовой, налоговой, торгово-экономической, а также таможенной политики, к созданию равных возможностей и гарантий для хозяйствующих субъектов", - напомнила она.
"Проигнорировав положения этой статьи, Украина начала переговоры с Европейским союзом по соглашению об ассоциации, отказавшись при этом обсуждать с Российской Федерацией вопрос о том, каким образом это соглашение будет совмещаться с договором о зоне свободной торговли, подписанным государствами-участниками СНГ 18 октября 2011 года", - добавила Захарова. Она напомнила, что "21 марта 2014 года была подписана политическая часть соглашения об ассоциации с ЕС, а 27 июня 2014 года – экономическая часть".
"Подписывая это соглашение, Украина, по сути, отказалась от выполнения своих обязательств по упомянутой статье 13 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной", - подчеркнула она.
Согласно статье 16 Договора стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из сторон, напомнила Захарова.
"Вопреки этому положению Украина не взаимодействовала с Российской Федерацией в международных организациях и являлась автором, а также активно поддерживала целый ряд инициатив в ООН и других организациях, направленных против интересов Российской Федерации", - заявила Захарова.
"Таким образом, целый ряд нарушений договора Украиной представляет собой нарушение и других договоров, норм и принципов международного права, включая Устав ООН", - подчеркнула она.
По ее словам, приведенные выше примеры являются частичным разбором тех правовых норм, которые Украина нарушила, но со всей очевидностью показывают избирательность памяти Зеленского и его кураторов на Западе.
"Обвиняя Россию в нарушении Будапештского меморандума, они почему-то не вспоминают о многолетнем саботировании основополагающего двустороннего российско-украинского документа. Также ни одна из профильных международных структур не обратила внимание на упомянутые выше нарушения со стороны Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, которые во многом обусловили начало специальной военной операции", - сказала она.
"Вышеперечисленные факты, как и многие другие, о которых мы говорим ежедневно, свидетельствуют о том, что цели и задачи специальной военной операции сохраняют свою актуальность и они будут выполнены, как об этом неоднократно заявляло российское руководство", - заключила Захарова.
