06:23 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/zaharova-2076308279.html
Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума
Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:23:00+03:00
2026-02-24T06:23:00+03:00
2026
Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума

Захарова: ни о каких нарушениях Будапештского меморандума не может быть и речи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что начав специальную военную операцию, Россия нарушила Будапештский меморандум.
Комментируя подобные заявления, Захарова указала, что "Будапештский меморандум или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – акт, не являющийся международным договором – был подписан 5 декабря 1994 года главами России, Украины, США и Британии".
"Согласно этому документу, Украина соглашалась передать находящуюся на ее территории часть советского ядерного арсенала России и полностью становилась безъядерным государством, а, соответственно, Россия, США и Британия гарантировали безопасность Украины", - добавила она.
По словам Захаровой, "в Будапеште одновременно с Меморандумом было принято совместное заявление руководителей России, Британии, США и Украины, в котором, среди прочего, подтверждалась значимость обязательств в рамках ОБСЕ, призванных противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма".
"Совершенно очевидно, что украинская сторона эти обязательства не выполнила и на протяжении многих лет попустительствовала росту крайне агрессивного национализма, что в конечном счете привело к самоопределению населения Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей путем проведения референдумов и вхождения в состав Российской Федерации", - напомнила она.
Захарова подчеркнула, что "Россия на саммите ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и в ходе мероприятий "на полях" этого саммита не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов".
"Таким образом, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют, а, следовательно, ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи", - заключила она.
