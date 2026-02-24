Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи.

Комментируя подобные заявления, Захарова указала, что "Будапештский меморандум или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – акт, не являющийся международным договором – был подписан 5 декабря 1994 года главами России, Украины, США и Британии".

"Согласно этому документу, Украина соглашалась передать находящуюся на ее территории часть советского ядерного арсенала России и полностью становилась безъядерным государством, а, соответственно, Россия, США и Британия гарантировали безопасность Украины", - добавила она.

По словам Захаровой, "в Будапеште одновременно с Меморандумом было принято совместное заявление руководителей России, Британии, США и Украины, в котором, среди прочего, подтверждалась значимость обязательств в рамках ОБСЕ , призванных противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма".

"Совершенно очевидно, что украинская сторона эти обязательства не выполнила и на протяжении многих лет попустительствовала росту крайне агрессивного национализма, что в конечном счете привело к самоопределению населения Крыма , Луганской и Донецкой народных республик , Херсонской и Запорожской областей путем проведения референдумов и вхождения в состав Российской Федерации", - напомнила она.

Захарова подчеркнула, что "Россия на саммите ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и в ходе мероприятий "на полях" этого саммита не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов".