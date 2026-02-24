https://ria.ru/20260224/yaponiya-2076309069.html
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях
Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, говоря о помощи Украине, не сказал о санкциях в отношении России. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:29:00+03:00
2026-02-24T06:29:00+03:00
2026-02-24T06:29:00+03:00
в мире, украина, россия, япония, минору кихара, g7
В мире, Украина, Россия, Япония, Минору Кихара, G7
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях
