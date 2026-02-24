Рейтинг@Mail.ru
24.02.2026
06:29 24.02.2026
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях - РИА Новости, 24.02.2026
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях
Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, говоря о помощи Украине, не сказал о санкциях в отношении России. РИА Новости, 24.02.2026
украина, россия, япония, минору кихара, g7
В мире, Украина, Россия, Япония, Минору Кихара, G7
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях

Кихара не упомянул о санкциях против России, говоря о помощи Украине

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Токио
Вид на город Токио. Архивное фото
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, говоря о помощи Украине, не сказал о санкциях в отношении России.
Обычно вопросы помощи Украине и санкционных мер против России были связаны.
"Наша страна вместе с другими странами, начиная с G7, объявила об оказании гуманитарной, финансовой помощи, помощи в области восстановления на общую сумму 20 миллиардов долларов и последовательно ее осуществляет. Мы и впредь в тесном взаимодействии с мировым сообществом, чтобы сделать украинское общество и экономику крепкими, будем продвигать помощь на ее восстановление силами государства и бизнеса", - сказал Кихара.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
В миреУкраинаРоссияЯпонияМинору КихараG7
 
 
