Поездки на такси по Москве вечером могут стать вдвое дольше из-за снега
2026-02-24T19:04:00+03:00
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Длительность поездок на такси в Москве вечером из-за снегопада может увеличиться в 1,5-2 раза по сравнению с дневным временем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Такси".
Москву
во вторник накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
говорил РИА Новости, что снегопад продолжится в среду и возобновится в субботу.
"На отдельных маршрутах, пролегающих по ТТК, МКАД и вылетным магистралям, в поездке на такси можно провести в 1,5-2 раза больше времени, чем днем", - говорится в сообщении "Яндекс Такси
".
Там уточняется, что пик затруднений и наибольшая длительность поездок на такси ожидается к 19.00 мск. При этом сильнее всего трафик замедлится в направлении от офисов в центре города и от транспортных узлов и конечных станций метро.
В "Яндексе
" отметили, что сложные погодные условия будут влиять на время в пути вплоть до завтрашнего вечера, пока снег не прекратится.
"Поскольку тариф учитывает не только километраж, но и минуты в пути, рост продолжительности поездки влияет на стоимость такси. Длительность поездки рассчитывается для каждого заказа в режиме реального времени с учетом быстро меняющейся дорожной ситуации в городе", - пояснили в пресс-службе.
Там посоветовали закладывать больше времени или рассматривать альтернативные виды транспорта при планировании поездок с работы во вторник вечером и в утренний час пик в среду.