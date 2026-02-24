Поездки на такси по Москве вечером могут стать вдвое дольше из-за снега

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Длительность поездок на такси в Москве вечером из-за снегопада может увеличиться в 1,5-2 раза по сравнению с дневным временем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Такси".

Москву во вторник накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил РИА Новости, что снегопад продолжится в среду и возобновится в субботу.

"На отдельных маршрутах, пролегающих по ТТК, МКАД и вылетным магистралям, в поездке на такси можно провести в 1,5-2 раза больше времени, чем днем", - говорится в сообщении " Яндекс Такси ".

Там уточняется, что пик затруднений и наибольшая длительность поездок на такси ожидается к 19.00 мск. При этом сильнее всего трафик замедлится в направлении от офисов в центре города и от транспортных узлов и конечных станций метро.

В " Яндексе " отметили, что сложные погодные условия будут влиять на время в пути вплоть до завтрашнего вечера, пока снег не прекратится.

"Поскольку тариф учитывает не только километраж, но и минуты в пути, рост продолжительности поездки влияет на стоимость такси. Длительность поездки рассчитывается для каждого заказа в режиме реального времени с учетом быстро меняющейся дорожной ситуации в городе", - пояснили в пресс-службе.