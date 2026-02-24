Рейтинг@Mail.ru
Поездки на такси по Москве вечером могут стать вдвое дольше из-за снега - РИА Новости, 24.02.2026
19:04 24.02.2026 (обновлено: 19:05 24.02.2026)
Поездки на такси по Москве вечером могут стать вдвое дольше из-за снега
Поездки на такси по Москве вечером могут стать вдвое дольше из-за снега
Поездки на такси по Москве вечером могут стать вдвое дольше из-за снега
Длительность поездок на такси в Москве вечером из-за снегопада может увеличиться в 1,5-2 раза по сравнению с дневным временем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:04:00+03:00
2026-02-24T19:05:00+03:00
Поездки на такси по Москве вечером могут стать вдвое дольше из-за снега

"Яндекс": поездки на такси по Москве могут стать вдвое дольше из-за снега

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили во время снегопада в Москве
Автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Длительность поездок на такси в Москве вечером из-за снегопада может увеличиться в 1,5-2 раза по сравнению с дневным временем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Такси".
Москву во вторник накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил РИА Новости, что снегопад продолжится в среду и возобновится в субботу.
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Цены на такси в Москве выросли почти вдвое из-за снегопада
Вчера, 18:34
"На отдельных маршрутах, пролегающих по ТТК, МКАД и вылетным магистралям, в поездке на такси можно провести в 1,5-2 раза больше времени, чем днем", - говорится в сообщении "Яндекс Такси".
Там уточняется, что пик затруднений и наибольшая длительность поездок на такси ожидается к 19.00 мск. При этом сильнее всего трафик замедлится в направлении от офисов в центре города и от транспортных узлов и конечных станций метро.
В "Яндексе" отметили, что сложные погодные условия будут влиять на время в пути вплоть до завтрашнего вечера, пока снег не прекратится.
"Поскольку тариф учитывает не только километраж, но и минуты в пути, рост продолжительности поездки влияет на стоимость такси. Длительность поездки рассчитывается для каждого заказа в режиме реального времени с учетом быстро меняющейся дорожной ситуации в городе", - пояснили в пресс-службе.
Там посоветовали закладывать больше времени или рассматривать альтернативные виды транспорта при планировании поездок с работы во вторник вечером и в утренний час пик в среду.
Сотрудник коммунальных служб убирает снег во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Wildberries рассказали, что москвичи покупают в снегопад вместо лопат
Вчера, 17:54
 
