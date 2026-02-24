К расследованию взрыва у Савеловского вокзала подключили опытных экспертов

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. К расследованию дела о взрыве у Савеловского вокзала в Москве подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата СК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.