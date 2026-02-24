СК выясняет мотив подозреваемого по делу о взрыве у Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следствие устанавливает круг общения подозреваемого по делу о взрыве у Савеловского вокзала, причины и мотивы его действий, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В настоящее время следствием детально устанавливается круг общения предполагаемого подозреваемого, а также причины и мотивы его действий", - сказала она.