Установлен маршрут подозреваемого по делу о взрыве у Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правоохранители установили маршрут передвижения на территории Московского региона предполагаемого подозреваемого, погибшего на Савеловском вокзале, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", - сказала она.