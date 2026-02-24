Установлен маршрут подозреваемого по делу о взрыве у Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правоохранители установили маршрут передвижения на территории Московского региона предполагаемого подозреваемого, погибшего на Савеловском вокзале, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона", - сказала она.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. СК устанавливает личность подрывника и его возможных пособников.