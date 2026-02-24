СК устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв у Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв возле полицейских у Савеловского вокзала в Москве, и его возможных пособников, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, иные возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сказала она.