СК устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв у Савеловского вокзала
СК устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв у Савеловского вокзала
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв возле полицейских у Савеловского вокзала в Москве, и его возможных пособников,... РИА Новости, 24.02.2026
СК устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв у Савеловского вокзала
