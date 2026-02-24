Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Родственникам полицейского, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, и другим пострадавшим предоставят помощь, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Взрыв на площади Савеловского вокзала прогремел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, около 00:05 к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.