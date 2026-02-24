Рейтинг@Mail.ru
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь
03:41 24.02.2026 (обновлено: 09:58 24.02.2026)
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь
Родственникам полицейского, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, и другим пострадавшим предоставят помощь, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2026
2026
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь

Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Родственникам полицейского, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, и другим пострадавшим предоставят помощь, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Семьям погибшего, а также раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь", — написала она на канале в MAX.
Как рассказала Волк, жертвой преступления оказался старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей.
Взрыв на площади Савеловского вокзала прогремел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, около 00:05 к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.
Погибли сотрудник Госавтоинспекции и сам злоумышленник. Еще двое полицейских пострадали, их госпитализировали.
СК возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.
 
