Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Родственникам полицейского, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, и другим пострадавшим предоставят помощь, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Семьям погибшего, а также раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь", — написала она на канале в MAX
.
Как рассказала Волк
, жертвой преступления оказался старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей.
Взрыв на площади Савеловского вокзала прогремел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, около 00:05 к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.
Погибли сотрудник Госавтоинспекции и сам злоумышленник. Еще двое полицейских пострадали, их госпитализировали.
СК
возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.