Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских окажут всю необходимую помощь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, погибший старший лейтенант полиции Денис Братущенко пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года, он был женат, а также имел двоих несовершеннолетних детей.