03:41 24.02.2026 (обновлено: 09:24 24.02.2026)
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь
2026
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских окажут всю необходимую помощь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, погибший старший лейтенант полиции Денис Братущенко пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года, он был женат, а также имел двоих несовершеннолетних детей.
"Семьям погибшего, а также раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь", - написала Волк в своем канале на платформе Max.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
